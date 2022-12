Les contrats à terme chutent en raison des craintes croissantes de récession

Les dirigeants de Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co et Bank of America Corp ont déclaré mardi que l'inflation allait éroder le pouvoir d'achat des consommateurs et qu'une récession légère à plus prononcée était probable.

Les craintes d'une récession due aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine pour freiner l'inflation ont fait baisser le S&P 500 pour une quatrième session consécutive mardi, tous les principaux indices de Wall street clôturant en baisse de 1 à 2 %.

Les investisseurs considèrent qu'il y a 91 % de chances que la Fed augmente son principal taux de référence de 50 points de base en décembre pour le porter à 4,25-4,50 %, avec un pic des taux en mai 2023 à 4,97 %.

D'autres données économiques, notamment les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, l'indice des prix à la production et l'enquête sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan cette semaine, seront à surveiller pour obtenir des indices sur ce qu'il faut attendre de la Fed le 14 décembre.

À 6 h 18 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 36 points, soit 0,11 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 8,25 points, soit 0,21 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 34,75 points, soit 0,3 %.

Les méga-capitalisations technologiques et autres valeurs de croissance telles que Microsoft Corp, Apple Inc, Meta Platforms Inc, Nvidia Corp et Tesla Inc ont baissé entre 0,4 % et 1,9 % dans les échanges de pré-marché.

Les inquiétudes liées à une forte hausse des coûts d'emprunt ont stimulé le dollar et réduit la demande d'actifs à risque tels que les actions cette année. Le S&P 500 a mis fin à une série de gains de trois ans et a chuté de 17,3 % jusqu'à présent en 2022.

Ailleurs, la Chine a annoncé les changements les plus radicaux de son dur régime anti-COVID, notamment en autorisant les personnes infectées présentant des symptômes légers ou nuls à rester en quarantaine chez elles et en baissant les tests pour les voyages à l'intérieur du pays, suite aux protestations contre les contrôles COVID.

Toutefois, les actions chinoises cotées aux États-Unis, telles que NetEase Inc, Alibaba Group Holding Ltd et JD.com Inc, ont chuté de 3,4 % à 5,7 % en raison de la prise en compte des bénéfices après que le commerce de la Chine ait connu sa plus forte contraction en 2 ans et demi en novembre.

Parmi les autres valeurs, GameStop Corp a bondi de 1,1% avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, où elle devrait annoncer une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires.

Boeing Co a baissé de 0,8 % après que les parlementaires américains ont refusé de prolonger la date limite d'un projet de loi annuel sur la défense qui imposerait une nouvelle norme de sécurité pour les alertes de cockpit modernes pour deux nouvelles versions de l'avion 737 MAX, le plus vendu de la société aérospatiale.