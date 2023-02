Les contrats à terme chutent en raison des perspectives décevantes de Home Depot

La première chaîne américaine de rénovation de la maison a baissé de 3,8 % dans les échanges avant bourse après que ses ventes comparables du quatrième trimestre aient été inférieures aux estimations en raison de la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et de la faiblesse de la demande due à l'inflation.

Les investisseurs se concentreront sur les résultats du géant de la vente au détail, Walmart Inc, attendus plus tard dans la journée.

À 6 h 34 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 264 points, soit 0,78 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 30,75 points, soit 0,75 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 110,25 points, soit 0,89 %.

Le marché boursier américain a été stimulé cette année après avoir enregistré sa pire performance annuelle en plus d'une décennie en 2022, car les investisseurs espéraient que le cycle de hausse des taux de la banque centrale touchait à sa fin.

Cependant, les données économiques récentes indiquent une économie résiliente avec une inflation loin de l'objectif de 2 % de la Fed, ce qui augmente les paris pour deux ou trois hausses supplémentaires de 25 points de base et réduit les chances de réductions de taux à la fin de l'année.

Les participants au marché monétaire voient le niveau de référence culminer à 5,3 % en juillet, et rester près de ces niveaux tout au long de l'année.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a légèrement augmenté, ce qui a exercé une pression sur les actions de croissance sensibles aux taux.

Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp et Alphabet Inc, la société mère de Google, ont chuté de 1 % à 1,4 % dans les échanges de pré-marché, alors que le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a augmenté.

Les traders considèrent les obligations d'État comme une alternative sûre aux investissements dans des actifs plus risqués comme les entreprises à mégacapacité.

Meta Platforms Inc. a gagné 2,0 % après que la société mère de Facebook a déclaré qu'elle testait un service d'abonnement mensuel appelé Meta Verified, qui permettra aux utilisateurs de vérifier leurs comptes à l'aide d'une pièce d'identité gouvernementale et d'obtenir un badge bleu.