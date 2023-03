Wall street a enregistré des gains importants lors de la session précédente après qu'un rapport très attendu sur l'inflation a montré un ralentissement de la croissance des prix à la consommation en février, stimulant les espoirs d'une augmentation plus faible des taux à la fin de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

(Reuters) - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les investisseurs restant prudents face aux craintes persistantes d'une crise bancaire, tout en attendant de nouvelles données économiques pour avoir des indications sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Après la récente faillite de SVB Financial et de Signature Bank, les assurances et les mesures d'urgence prises par les autorités américaines ont quelque peu apaisé les inquiétudes concernant la santé des autres banques.

Les banques régionales ont étendu leurs gains aux échanges avant bourse mercredi, après un fort rebond lors de la session précédente.

First Republic Bank a bondi de près de 13 %, tandis que ses homologues Western Alliance Bancorp et PacWest Bancorp ont progressé respectivement de 8,3 % et 6,5 %.

Les grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Bank of America Corp ont enregistré des baisses comprises entre 0,2 % et 0,8 %.

"Mais de nombreuses banques se négocient toujours à un niveau nettement inférieur à celui qu'elles avaient au début du mois, ce qui indique que la nervosité persiste", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, soulignant la récente dégradation du secteur bancaire par Moody's Investors Service.

"L'inquiétude vient du fait que les petites banques qui ont d'importantes pertes latentes dans leurs portefeuilles d'obligations pourraient ne pas disposer de réserves de capital suffisantes en cas de retrait rapide des dépôts".

Les actions de Charles Schwab Corp ont grimpé de 4,5 % avant le marché, un jour après que son directeur général ait déclaré que la banque et la société de courtage avaient suffisamment de liquidités et ne cherchaient pas à obtenir des capitaux ou à conclure des accords.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la deuxième journée consécutive, les marchés anticipant un nouveau resserrement monétaire de la part de la Fed en raison d'une inflation de base élevée, bien qu'à un rythme plus lent que ce que l'on pensait.

Les opérateurs parient sur une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en mars, les taux atteignant un sommet de près de 5 % en juin.

Les investisseurs attendent également un autre rapport sur l'inflation prévu à 8h30 ET, qui devrait montrer une modération de la croissance des prix à la production en février à la fois sur une base mensuelle et annuelle.

Les données sur les ventes au détail pour février sont également attendues en temps utile et seront évaluées pour savoir si les hausses de taux de la Fed refroidissent la demande à la satisfaction de la banque centrale.

À 5:30 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 171 points, ou 0,53%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 19,25 points, ou 0,49%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 51,75 points, ou 0,42%.