Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi, les mesures prises par les banques centrales pour augmenter les liquidités et l'accord de sauvetage de Credit Suisse n'ayant pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à de graves turbulences dans le secteur bancaire.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale fasse une pause dans ses augmentations de taux lors de sa réunion de deux jours qui se termine mercredi, alors que l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank se transforme en une crise financière de plus grande ampleur.

Les principaux indices de Wall street ont chuté vendredi, le Nasdaq et le S&P 500 perdant environ 1 %, mais les indices ont terminé avec des gains hebdomadaires importants.

Au cours du week-end, UBS a accepté de racheter sa rivale Credit Suisse pour 3,23 milliards de dollars en actions et a accepté d'assumer jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes, dans le cadre d'une fusion éclair conçue par les autorités suisses pour éviter de nouvelles turbulences sur les marchés bancaires mondiaux.

Les actions cotées en bourse de Credit Suisse et d'UBS ont chuté respectivement de 59,6 % et de 12,5 % avant la mise sur le marché.

Par ailleurs, les principales banques centrales, confrontées au risque d'une perte de confiance rapide dans la stabilité du système financier, ont pris des mesures dimanche pour soutenir le flux de liquidités à travers le monde.

Dans son pays, la Fed a proposé des swaps de devises quotidiens pour s'assurer que les banques du Canada, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Suisse et de la zone euro disposeraient des dollars nécessaires à leur fonctionnement.

"Les inquiétudes concernant les banques américaines et européennes restant probablement au premier plan, les banques centrales ont certainement intérêt à être prudentes quant au message qu'elles envoient sur les futures hausses de taux", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

"Une baisse des taux cette semaine est peu probable, et pourrait même être malavisée car elle suggérerait que les problèmes actuels sont encore plus graves que les marchés ne le croient actuellement.

Les grandes banques américaines telles que JP Morgan Chase & Co, Citigroup et Morgan Stanley ont chuté de plus de 1 % avant le marché.

Les banques régionales First Republic Bank et Western Alliance ont perdu respectivement 21,6 % et 5,3 %, tandis que PacWest Bancorp a progressé de 3,2 %.

L'indice bancaire S&P et l'indice bancaire régional KBW ont enregistré vendredi leur plus forte baisse sur deux semaines depuis mars 2020.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé lundi, les investisseurs se tournant vers les obligations en raison des inquiétudes concernant la trajectoire des taux d'intérêt que la banque centrale américaine pourrait prendre.

À 4:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 316 points, soit 0,99%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 38 points, soit 0,96%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 89 points, soit 0,7%.

Les données économiques telles que les ventes de logements existants, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les biens durables seront également sur le radar des investisseurs pour la semaine.