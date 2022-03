Les contrats à terme de Toronto augmentent à la suite de Wall Bourse

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 7 h (HE). L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,64 % à 21 932,18 mercredi, mettant fin à une série de six jours de gains. [.TO]

Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient présager une ouverture en hausse pour Wall Bourse, les investisseurs suivant de près une réunion des dirigeants occidentaux alors que la crise ukrainienne entre dans son deuxième mois. [.N]

Les prix du pétrole brut américain étaient en hausse de 0,1 % le baril, tandis que le pétrole brut Brent a ajouté 0,3 %, les investisseurs évaluant le potentiel d'une nouvelle offre sur des marchés serrés dans la perspective d'un nouvel accord avec l'Iran. L'or au comptant a progressé de 0,14 %. [GOL/] [O/R]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Une unité de la société canadienne Brookfield et le gestionnaire de fonds Morrison & Co ont conclu un accord d'exclusivité avec Uniti Group jeudi, après qu'un consortium dirigé par Macquarie ait proposé 5 dollars australiens par action (3,73 dollars) pour l'entreprise de télécommunications australienne.

La province canadienne de la Saskatchewan a prévu mercredi un déficit de 463 millions de dollars canadiens (369 millions de dollars) pour l'exercice 2022-23, soit moins d'un cinquième du déficit de 2,6 milliards de dollars canadiens de l'année dernière, grâce à la hausse des prix du pétrole et de la potasse.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

First Quantum Minerals Ltd : Morgan Stanley passe de surpondération à pondération égale.

Neighbourly Pharmacy Inc : Desjardins augmente le prix cible de 33 $CA à 35 $CA.

Sienna Senior Living : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec la cote " surperformer ".

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1944,1 $ ; +0,35% [GOL/]

Pétrole brut américain : 115,01 $ ; +0,07 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 121,96 $ ; +0,3 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0830 Demande d'allocations chômage : Attendu 1,410 mln ; Préalable 1,419 mln

0830 Demande d'allocations chômage moyenne sur 4 semaines : Prior 223,000

0830 Demande initiale d'allocations chômage : Attendu 212 000 ; Précedent 214 000

0830 Cap hors défense pour février : attendu 0,5% ; antérieur 1,0%.

0830 Biens durables hors défense mm pour fév : Préalable 1,6%.

0830 Biens durables hors transport pour fév : attendu 0.6% ; antérieur 0.7%.

0830 Biens durables pour février : attendu -0,5% ; antérieur 1,6%.

0830 Compte courant pour Q4 : Attendu -218.0 bln ; Précedent -214.8 bln

0945 Markit Composite Flash PMI pour Mar : Préalable 55.9

0945 Markit Services PMI Flash pour Mar : Attendu 56.0 ; Précedent 56.5

0945 Markit PMI manufacturier Flash pour mars : attendu 56,3 ; antérieur 57,3

1100 KC Fed Indice composite pour mars : antérieur 29

1100 KC Fed Manufacturing pour Mar : Précédent 31

($1= C$1.26)