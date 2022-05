Les contrats à terme de Toronto augmentent en raison de la hausse des prix des produits de base

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6 h 45 HE.

Les prix du pétrole ont augmenté, atteignant leur plus haut niveau en plus de deux mois, alors que les traders attendaient de voir si une réunion prévue de l'Union européenne parviendrait à un accord sur l'interdiction des importations de pétrole russe. [O/R]

Les prix de l'or ont progressé à mesure que le dollar s'affaiblissait, mais il était peu probable qu'ils empêchent une nouvelle baisse mensuelle du lingot à prix vert. [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,1 % à 20 748,58 vendredi, son plus haut niveau de clôture depuis le 4 mai. [.TO]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Les banques canadiennes ont clôturé la saison des résultats du deuxième trimestre la semaine dernière, la plupart d'entre elles affichant des bénéfices supérieurs aux prévisions, en grande partie grâce à la réduction des fonds qu'elles ont mis de côté pour les pertes sur prêts futures.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Altagas Ltd : la Banque Scotia relève le prix cible de 33 $CA à 34 $CA.

Canadian Western Bank : RBC réduit le prix cible de 44 $CA à 38 $CA.

Banque Nationale du Canada : La CIBC relève le prix cible de 100 $CA à 102 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1858 $ ; +0,22% [GOL/]

Pétrole brut américain : 115,79 $ ; +0,64 % [O/R].

Pétrole Brent : 120,08 $ ; +0,53 % [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.27)