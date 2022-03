Les contrats à terme de Toronto augmentent en raison du rebond des prix du pétrole brut

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 6 h 49 HE.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les approvisionnements en provenance du Kazakhstan sont restés perturbés et que les principaux producteurs n'ont montré aucun signe d'empressement à augmenter la production de manière significative. [O/R]

Les prix de l'or sont tombés à leur plus bas niveau en près de deux semaines, les rendements élevés du Trésor américain ayant entravé l'attrait du lingot à rendement zéro. [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,1 % à 21 977,83 lundi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 144 points, ou 0,41 % à 6 h 49 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 17,5 points, ou 0,38 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 47,25 points, ou 0,32 %. [.N]

Une unité de la société canadienne Brookfield Asset Management Inc et le gestionnaire de fonds Morrison & Co ont égalé l'offre rivale d'un consortium dirigé par Macquarie de 5 dollars australiens par pièce pour la société de télécommunications australienne Uniti Group, mardi.

Greenfirst Forest Products Inc : RBC initie avec une note de surperformance et un PT de 3 $C.

Petroshale Inc : RBC initie avec la cote " sector perform " et un objectif de prix de 1 $CAN.

Taiga Motors Corp : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de 16 $CA à 12 $CA.

Contrats à terme sur l'or : 1913,5 $ ; -1,36% [GOL/]

Pétrole brut américain : 107,19 $ ; +1,16 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 113,99 $ ; +1,36 % [O/R].

0900 Caseshiller 20 yy pour Jan : Attendu 18,4% ; Préalable 18,6%.

0900 Caseshiller 20 mm NSA pour Jan : Préalable : 1,1%.

0900 Caseshiller 20 mm SA pour Jan : attendu 1,5% ; antérieur 1,5%.

0900 Indice mensuel des prix des logements pour Jan : Précédent 367,2

0900 Prix mensuels des logements en glissement annuel pour Jan : Avant 17,6%.

0900 Prix mensuels de l'immobilier en mm pour Jan : Avant 1,2%.

1000 Ouvertures d'emplois JOLTS pour février : Attendu 11.000 mln ; Précedent 11.263 mln

1000 Confiance des consommateurs pour mars : Attendu 107.0 ; Prior 110.5

1030 Dallas Fed Revenus des services pour Mar : Préalable 21.9

1030 Perspectives du secteur des services au Texas pour Mar : Avant 16.6

