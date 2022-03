Les contrats à terme de Toronto baissent alors que la hausse des prix du pétrole alimente les inquiétudes sur la croissance.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2 % à 7 h (HE).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a augmenté de 1,2 % pour clôturer à un sommet de deux semaines de 21 255,64 mercredi, grâce aux gains des actions financières et industrielles, alors que la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt pour la première fois en trois ans. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 64 points, ou 0,19%, à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 12 points, ou 0,3%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 62,25 points, ou 0,41%. [.N]

Canadian Natural Resources Ltd a affiché une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre et a augmenté son dividende alors qu'un rebond de la demande de carburant après le creux de la pandémie a propulsé les prix du brut vers des sommets pluriannuels.

La Banque Toronto-Dominion a déclaré un bénéfice trimestriel plus élevé, grâce aux revenus de ses unités de services bancaires de détail au Canada et aux États-Unis qui ont compensé la hausse des dépenses au pays et dans ses activités de services bancaires de gros.

Canfor Corp : RBC abaisse le prix cible de 48 $CAN à 45 $CAN.

First National Financial Corp : La Banque CIBC réduit le prix cible de 46 $CA à 45 $CA.

George Weston Ltd : La Banque CIBC relève le prix cible de 171 $CA à 177 $CA.

Contrats à terme sur l'or : 1 936,8 $ ; +0,8 % [GOL/].

Pétrole brut américain : 112,86 $ ; +2,12 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 114,85 $ ; +1,59 % [O/R].

