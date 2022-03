Les contrats à terme de Toronto chutent en raison de la baisse des prix du pétrole

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 7 h HE. L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,3 % vendredi, à 22 005,94, marquant ainsi sa plus longue séquence hebdomadaire de gains depuis décembre. [.TO]

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 $ lundi alors que les craintes concernant la demande chinoise se sont accrues après que le centre financier de Shanghai ait lancé un verrouillage en deux étapes pour contenir une flambée d'infections au COVID-19. [O/R]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 21 points, soit 0,06% à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 1 point, soit 0,02% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 13,75 points, soit 0,09%. [.N]

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

BRP Inc : Canaccord Genuity relève le prix cible de 130 $CA à 136 $CA.

Trisura Group Ltd : CIBC réduit le prix cible de 61 $CA à 50 $CA.

Victoria Gold Corp : La Banque CIBC réduit le prix cible de 24 $CA à 23 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1928,6 $ ; -1,31% [GOL/]

Pétrole brut américain : 108,98 $ ; -4,33 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 115,86 $ ; -3,98 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES LUNDI

0830 Les stocks de détail ex-auto progressent en février : Avant 1,8%.

0830 Les stocks de gros progressent en février : Avant 0.8%.

0830 Balance commerciale avancée pour février : Avant -107.57 bln

1030 Dallas Fed Manufacturing Business Index pour Mar : Avant 14.00

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.25)