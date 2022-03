Les contrats à terme de Toronto chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 6 h 47 HE.

Les prix du pétrole ont plongé à la suite de nouvelles selon lesquelles les États-Unis envisageaient de libérer jusqu'à 180 millions de barils de leur réserve stratégique de pétrole (RSP), la plus importante en près de 50 ans d'histoire de la RSP [O/R].

L'agence des statistiques du Canada doit publier les données du produit intérieur brut pour le mois de janvier à 08h30 ET, qui devraient montrer une hausse de 0,2%.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,05 % à 22 075,96 mercredi. [.TO]

Malgré les récentes girations du marché causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la flambée de l'inflation, le TSX devrait afficher son plus grand gain mensuel depuis octobre grâce à la flambée des prix des produits de base.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 13 points, ou 0,04 %, à 6 h 47 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 6,75 points, ou 0,15 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 58,5 points, ou 0,39 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Les actions du gestionnaire de patrimoine Brewin Dolphin ont bondi de 61% jeudi après que la Banque Royale du Canada a proposé une offre en espèces de 1,6 milliard de livres (2,1 milliards de dollars) pour la société, la dernière d'une série d'acquisitions de gestion de patrimoine en Grande-Bretagne.

Suncor Energy Inc a déclaré mercredi qu'elle avait éteint un incendie dans sa raffinerie d'Edmonton (Alberta, Canada), d'une capacité de 146 000 barils par jour, qui s'était déclaré dans la matinée et avait fait un blessé.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Air Canada : Cowen and Company réduit le prix cible de 32 $ CA à 29 $ CA

Dollarama Inc : RBC relève le prix cible de 77 $ CA à 79 $ CA

Petroshale : La Banque Nationale du Canada reprend la cote " sector perform " ; PT 1 $CAN

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1925 $ ; -0,57% [GOL/]

Pétrole brut américain : 101,42 $ ; -5,95 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 106,84 $ ; -5,83 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0730 Licenciements Challenger pour Mar : Prior 15,245

0830 Demande continue de prestations de chômage : Attendu 1.350 mln ; Prior 1.350 mln

0830 Moyenne sur 4 semaines des inscriptions au chômage : Préalable 211 750

0830 Demande initiale d'allocations chômage : Attendu 197 000 ; Précedent 187 000

0830 Indice des prix PCE en glissement annuel pour Fév : Prior 6.1%

0830 Indice des prix PCE en mm pour fév : Préalable 0,6

0830 Indice des prix PCE de base en glissement annuel pour fév : Attendu 5,5% ; antérieur 5,2%.

0830 Indice des prix PCE de base mm pour fév : Attendu 0,4% ; Antérieur 0,5%.

0830 Consommation, ajustée mm pour fév : Attendu 0,5% ; Attendu 2,1%.

0830 Consommation personnelle réelle mm pour fév : Avant 1,5%.

0830 Revenu personnel mm pour fév : Attendu 0,5% ; antérieur 0,0%.

0945 PMI de Chicago pour mars : Attendu 57,0 ; Précedent 56,3

1800 Dallas fed PCE pour fév : Préalable 6,7%.

($1= C$1.25)