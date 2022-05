Les contrats à terme de Toronto en baisse en raison de la faiblesse des prix des produits de base

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,7 % à 7 h 00 HE.

Les prix du pétrole ont chuté en raison des craintes de récession qui ont assailli les marchés financiers mondiaux, l'emportant sur les préoccupations en matière d'approvisionnement et les tensions géopolitiques en Europe, tandis que les prix de l'or ont chuté alors que le dollar a atteint un sommet de deux décennies. [O/R] [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,3 % à 19 837,25 mercredi, son plus bas niveau de clôture depuis juillet 2021. [.TO]

L'indice est maintenant en baisse de 10,2 % par rapport à son record de clôture du 29 mars. Une correction est confirmée lorsqu'un indice clôture 10 % ou plus en dessous de son niveau record de clôture.

Pendant ce temps, le sentiment des investisseurs a également été mis sous pression par des données montrant une hausse de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, alimentant les craintes qu'un resserrement agressif de la politique par les banques centrales pour freiner l'inflation galopante fasse basculer l'économie dans la récession.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 174 points, soit 0,55%, à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 28,25 points, soit 0,72%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 140,5 points, soit 1,17%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Les plus grands assureurs-vie du Canada, la Financière Manuvie et la Financière Sun Life, ont déclaré mercredi des bénéfices de base inférieurs à ceux d'il y a un an, la pandémie de COVID-19 ayant eu des répercussions sur leurs bénéfices en Asie, Manuvie ayant également manqué les estimations.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Boyd Group Services Inc : La Banque CIBC réduit le prix cible de 175 $ CA à 168 $ CA.

Cronos Group Inc : Jefferies relève le prix cible de 3,70 $CA à 4,30 $CA.

Goeasy Ltd : la Banque CIBC réduit le prix cible de 200 $CA à 180 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1848,5 $ ; -0,28% [GOL/]

Pétrole brut américain : 103,92 $ ; -1,66 % [O/R].

Pétrole Brent : 105,67 $ ; -1,68 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0830 Demande initiale d'allocations chômage : Attendu 195 000 ; Préalable 200 000

0830 Clm chômage moyenne 4 semaines : Préalable 188,000

0830 Demande d'allocations chômage : Attendu 1.380 mln ; Précedent 1.384 mln

0830 PPI Machine Manufacturing pour Apr : Prior 161.4

0830 PPI demande finale en glissement annuel pour avril : attendu 10,7% ; antérieur 11,2%.

0830 PPI demande finale en mm pour Apr : attendu 0,5% ; antérieur 1,4%.

0830 PPI exfood/energy yy pour Apr : Attendu 8,9% ; Précedent 9,2%.

0830 PPI exfood/energy mm pour avr : attendu 0,6% ; antérieur 1,0%.

0830 IPP hors alimentation/énergie/transport annuel pour avr : Préalable 7.0%

0830 PPI ex alimentation/énergie/transport mm pour avr : Prior 0.9%

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.30)