Les contrats à terme de Toronto gagnent en raison de la hausse des prix du pétrole et de l'or

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 02 HE.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 4 % après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que les marchés pourraient perdre trois millions de barils par jour (bpj) de brut et de produits raffinés russes à partir d'avril [O/R].

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a enregistré mercredi son plus gros gain depuis le 25 février, sur l'espoir de progrès dans les pourparlers de paix Russie-Ukraine. [.TO]

Le Kremlin a déclaré jeudi que les pourparlers avec l'Ukraine se poursuivaient, mais qu'il n'y avait pas encore d'accord. Entre-temps, le porte-parole Dmitry Peskov a déclaré que le rapport affirmant que l'Ukraine et la Russie avaient fait des progrès significatifs sur un plan de paix provisoire n'était pas tout à fait exact.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 105 points, soit 0,31 %, à 7 h 02 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 14,75 points, soit 0,34 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 58 points, soit 0,42 %. [.N]

Les prix de l'or ont progressé jeudi, car le dollar s'est affaibli après une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs étrangers. [GOL/]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le Chemin de fer Canadien Pacifique mettra ses employés en lock-out dans 72 heures s'il n'y a pas d'accord avec un syndicat, a déclaré l'entreprise mercredi, une décision qui pourrait perturber le transport des céréales, de la potasse et du charbon à un moment où les prix des produits de base montent en flèche.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

AG Growth International Inc : RBC relève le prix cible de 45 $ CA à 50 $ CA.

Alimentation Couche-Tard Inc : Canaccord Genuity fait passer la cote de " conserver " à " acheter ".

Precision Drilling Corp : Canaccord Genuity relève le prix cible de 70 $CA à 85 $CA.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE)

Contrats à terme sur l'or : 1944,6 $ ; +1,85% [GOL/]

Pétrole brut américain : 99,28 $ ; +4,48 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 102,82 $ ; +4,9 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0830 Permis de construire pour février : attendu 1.850 mln ; antérieur 1.895 mln

0830 Permis de bâtir : variation mm pour Fév : Préalable 0,5%.

0830 Mises en chantier pour février : attendu 1.690 mln ; antérieur 1.638 mln

0830 Mises en chantier de logements : variation mm pour fév : Préalable -4.1%

0830 Demande initiale d'allocations chômage : Attendu 220.000 ; Précedent 227.000

0830 Demande d'allocation chômage moyenne sur 4 semaines : Préalable 231,250

0830 Demande continue de chômage : Attendu 1.485mln ; Précedent 1.494 mln

0830 Indice commercial de la Fed de Philadelphie pour le mois de mars : attendu 15,0 ; antérieur 16,0

0830 Indice Philly Fed 6M pour mars : antérieur 28.10

0830 Indice Philly Fed Capex pour mars : antérieur 21,50

0830 Philly Fed Emploi pour mars : Avant 32.30

0830 Philly Fed Prix payés en mars : Avant 69.30

0830 Philly Fed Nouvelles commandes en mars : Avant 14.20

0915 Production industrielle mm pour Fév : Attendu 0,5% ; Avant 1,4%.

0915 Utilisation des capacités de production SA pour février : attendu 77,8% ; antérieur 77,6%.

0915 Production manufacturière mm pour fév : attendu 0,6% ; antérieur 0,2%.

0915 Production industrielle en glissement annuel pour février : Préalable 4.08%.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.27)