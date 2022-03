Les contrats à terme de Toronto glissent alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'enlisent

Les contrats à terme de juin pour l'indice S&P/TSX, qui devrait gagner pour une quatrième semaine consécutive, étaient en baisse de 0,7 % à 6 h 58 HE.

Les investisseurs ont gardé un œil méfiant sur les développements autour de la crise ukrainienne alors que les espoirs d'un accord se sont amenuisés en raison du manque de progrès dans les pourparlers de paix entre les négociateurs russes et ukrainiens.

Les traders attendent également des données qui devraient montrer que les ventes au détail nationales ont augmenté de 2,4 % en janvier, après avoir chuté de 1,8 % le mois précédent. Ces données sont attendues à 8 h 30 (HE).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,41 % à 21 771,22 jeudi, éclipsant le précédent sommet qu'il avait atteint en novembre de l'année dernière. [.TO]

L'indice TSX était en voie d'enregistrer ses quatrièmes gains hebdomadaires consécutifs, stimulés par les valeurs technologiques qui avaient gagné sur l'espoir de progrès dans les pourparlers de paix Russie-Ukraine.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 189 points, ou 0,55%, à 6h58 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 30 points, ou 0,68% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 101,25 points, ou 0,72%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Suncor Energy Inc. a annoncé jeudi qu'elle fermait une partie de sa raffinerie de 103 000 barils par jour à Commerce City, Colorado, suite à un dysfonctionnement de l'équipement.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

BRP Inc : La Banque Scotia abaisse le prix cible de 127 $CAN à 125 $CAN.

MDA Ltd : RBC augmente le prix cible de 13 $CA à 15 $CA.

Osisko Gold Royalties Ltd : la Banque Scotia relève le prix cible de 25 $ CA à 26 $ CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1934,3 $ ; -0,46% [GOL/]

Pétrole brut américain : 104,16 $ ; +1,15 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 107,81 $ ; +1,1 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

1000 Variation de l'indice avancé en mm pour Fév : Attendu 0.3% ; Précedent -0.3%

1000 Ventes de logements existants - variation en pourcentage pour Fév : Préalable 6,7%.

1000 Ventes de maisons existantes pour février : Attendu 6.10 mln ; Précedent 6.50 mln

($1= C$1.26)