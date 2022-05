Les contrats à terme de Toronto glissent après le rallye de secours alimenté par la Fed

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 06 h 56 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,3 % à 21 184,95 mercredi, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a mis fin aux paris d'une hausse plus importante des taux lors de la prochaine réunion, après avoir accordé une hausse de 50 points de base. [.TO]

L'indice est en passe de rompre une série de cinq semaines de pertes et de marquer sa meilleure hausse hebdomadaire en deux mois si les gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Les mineurs d'or et les stocks de pétrole étaient attendus en hausse. Le métal jaune a progressé après le soulagement de la Fed, tandis que les prix du brut ont profité des craintes relatives à l'offre, alors que l'Union européenne envisage d'interdire le pétrole russe. [GOL/] [O/R]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 147 points, soit 0,43%, à 06h56 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 26,75 points, soit 0,62%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 106,5 points, soit 0,79%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

La société canadienne Shopify a annoncé qu'elle allait acheter la société de logistique américaine Deliverr pour 2,1 milliards de dollars, afin d'atténuer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. La société a également annoncé un bond de 22 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ce qui a légèrement manqué les estimations.

Le fabricant de jets d'affaires Bombardier Inc a annoncé une perte trimestrielle ajustée moins importante, tandis que le bénéfice net trimestriel de Canadian Natural Resources Ltd a plus que doublé grâce à la hausse des prix du pétrole brut et du gaz.

La société aérospatiale française Latecoere a accepté d'acheter la société canadienne Avcorp pour environ 41 millions de dollars canadiens (32 millions de dollars) en espèces.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Shopify Inc : Veritas Research réduit la cote à vendre

5N Plus Inc : La Banque Nationale du Canada réduit sa cote de surperformance à performance sectorielle.

Fortis Inc : RBC relève le prix cible de 60 $ CA à 65 $ CA.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 56 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 896 $ ; +1,4 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 108,60 $ ; +0,21 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 110,57 $ ; +0,35 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

0830 Demandes initiales d'allocations chômage : Attendu 182 000 ; Préalable 180 000

($1= C$1.274)