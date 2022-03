Les contrats à terme de Toronto restent stables, la hausse du brut compensant les inquiétudes concernant l'Ukraine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient stables à 6h49 ET.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3 $, alors que les nations de l'Union européenne ont envisagé de se joindre aux États-Unis dans le cadre d'un embargo pétrolier russe et après une attaque du week-end contre des installations pétrolières saoudiennes. [O/R]

Les actions mondiales ont chuté lundi alors que les combats en Ukraine font rage sans aucun signe de cessez-le-feu, même si les efforts diplomatiques se poursuivent [MKTS/GLOB].

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % à 21 818,47 vendredi, après avoir touché un sommet intrajournalier record de 21 877,14. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 146 points, ou 0,42 % à 6 h 49 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 10,75 points, ou 0,24 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 56,75 points, ou 0,39 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Un conflit de travail qui a entraîné l'arrêt des activités du Chemin de fer Canadien Pacifique Ltd dimanche devrait aggraver la pénurie de produits de base provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et un arrêt prolongé pourrait nuire aux agriculteurs avant la saison des semis de printemps.

Barrick Gold a mis fin à un différend de longue date avec le Pakistan et va maintenant commencer à développer l'un des plus grands projets d'extraction d'or et de cuivre au monde, selon un accord signé dimanche.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Alimentation Couche-Tard Inc : Desjardins relève le prix cible de 59 $ CA à 60 $ CA.

Badger Infrastructure Solutions Ltd : CIBC augmente le prix cible de 29 $CA à 30 $CA.

Melcor Developments Ltd : RBC relève le prix cible de 18 $ CA à 19 $ CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 127,7 $ ; -1,0 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 46,39 $ ; -+0,64 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 49,85 $ ; -+0,6 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR LUNDI

0830 Indice d'activité nationale pour Fév : Précédent 0,69

($1= C$1.26)