Les contrats à terme de Toronto sont en baisse en raison de la faiblesse des matières premières

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2 % à 6 h 53 HE.

Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau depuis la mi-février, la hausse du dollar et l'imminence d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed ayant réduit l'attrait du lingot en tant que couverture contre l'inflation [GOL/].

Le pétrole a glissé sous la pression des blocages du COVID-19 en Chine qui pourraient peser sur la demande, mais il trouve un soutien dans un éventuel embargo pétrolier européen sur la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. [O/R]

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed augmente ses taux de 50 points de base à la fin d'une réunion de deux jours mercredi, bien qu'il y ait une incertitude quant à l'attitude belliciste du président Jerome Powell dans les commentaires suivant la décision.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,3 % à 20 692,22 lundi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 133 points, ou 0,4 % à 6 h 53 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 16,25 points, ou 0,39 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 49,5 points, ou 0,38 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Nutrien Ltd a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année bien au-delà des estimations après avoir affiché un bénéfice multiplié par plus de 10 au premier trimestre, la plus grande société d'engrais au monde profitant fortement de la flambée des prix des nutriments pour les cultures.

Restaurant Brands International Inc a battu les estimations de revenus trimestriels mardi, stimulé par des prix plus élevés et un trafic accru dans les chaînes de restaurants de la société mère de Burger King, alors que davantage de consommateurs sortent de chez eux et reprennent leurs habitudes pré-pandémiques.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Air Canada : Citigroup relève l'objectif de cours de 24,5 $CA à 25,5 $CA.

Cargojet Inc : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 225 $CAN à 230 $CAN.

Groupe TMX Ltée : La Banque Nationale du Canada fait passer le prix cible de 139 $ CA à 141 $ CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1857,4 $ ; -0,33% [GOL/]

Pétrole brut américain : 104,25 $ ; -0,87 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 106,58 $ ; -0,93% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

1000 Durables ex-défense, R mm pour Mar : Préalablement 1,2%.

1000 Biens durables, R mm pour Mar : Préalable 0.8%

1000 Commandes manufacturières mm pour Mar : Attendu 1.1% ; Antérieur -0.5%.

1000 Biens durables ex-transport R mm pour Mar : Antérieur 1.1%

1000 Cap non-défense ex-air R mm pour Mar : Précédent 1.0%

1000 Usine ex-transport mm pour Mar : Antérieur 0.4%

1000 Ouvertures d'emplois JOLTS pour Mar : Attendu 11.000 mln ; Antérieur 11.266 mln

($1= C$1.29)