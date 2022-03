Les contrats à terme de Toronto sont en baisse en raison des inquiétudes concernant la croissance américaine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1 % à 7 h 00 HE. Lors de la séance précédente, l'indice de référence a atteint un niveau record.

Le rendement des obligations américaines à deux ans a dépassé celui des obligations à 10 ans, provoquant une courbe de rendement inversée - largement considérée comme un signe avant-coureur de récession. Ajoutant aux inquiétudes, l'optimisme quant aux progrès des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'est émoussé.

Les prix du pétrole ont toutefois augmenté de plus de 2 % en raison de la contraction de l'offre et de la perspective croissante de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, même si des signes de progrès sont apparus dans les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,5 % à 22 087,22 mardi, éclipsant le sommet de 22 074,35 de mardi dernier. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 80 points, ou 0,23% à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 12,5 points, ou 0,27% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 62 points, ou 0,41%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le transporteur Air Canada AC.TO et la compagnie mexicaine Aeromar ont signé un accord pour commercialiser conjointement des routes à travers le Mexique, ont annoncé les compagnies aériennes dans un communiqué mardi.

Le mineur canadien Kinross Gold Corp K.TO a déclaré mardi qu'il était en pourparlers pour une vente potentielle de ses actifs en Russie.

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

BBTV Holdings Inc : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver".

Cargojet Inc : CIBC augmente le prix cible de 217 $CAN à 236 $CAN.

Stelco Holdings : La Banque Nationale du Canada relève le prix cible de 48 $ CA à 55 $ CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1922 $ ; +0,36% [GOL/]

Pétrole brut américain : 106,73 $ ; +2,32 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 112,7 $ ; +2,24 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MERCREDI

0815 Emploi national ADP pour le mois de mars : Attendu 450 000 ; Préalable 475 000

0830 Prix PCE final pour le T4 : Préalable 6,3%.

0830 Prix PCE de base définitifs pour le T4 : Attendu 5,0% ; Précedent 5,0%.

0830 Déflateur du PIB définitif pour le T4 : Attendu 7,2% ; Précedent 7,2%.

0830 Dépenses de consommation du PIB définitives pour le T4 : Préalable 3.1%

0830 PIB ventes définitif pour T4 : Prévision 2.0%.

0830 PIB définitif pour T4 : Attendu 7,1% ; antérieur 7,0%.

0830 Bénéfices des entreprises révisés pour T4 :

0830 Bénéfices des entreprises provisoires pour T4 : Préalable 3,4%.

($1= C$1.25)