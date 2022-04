Les contrats à terme de Toronto sont stimulés par l'or alors que la crise ukrainienne s'éternise.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h HE.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 928,57 $ l'once à 7 h HE, tandis que le pétrole a glissé alors que la libération des réserves stratégiques a atténué les préoccupations concernant l'offre restreinte dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'absence d'accord sur le nucléaire iranien. [O/R]

Les données sur les permis de construire pour février sont attendues à 08h30 ET.

L'Ukraine a accusé la Russie de crimes de guerre avant leurs pourparlers de paix prévus lundi, tandis que l'Allemagne a déclaré que l'Occident accepterait d'imposer davantage de sanctions à Moscou, ce qui a incité les marchés boursiers à la prudence.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,29 % à 21 952,95 vendredi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 12 points, ou 0,03 %, à 7 h HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 5 points, ou 0,11 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 48 points, ou 0,32 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le Canada annoncera lundi son soutien à l'investissement de plusieurs milliards de dollars de General Motors Co dans deux usines, dont une qui produira des véhicules commerciaux électriques, a déclaré une source gouvernementale.

Le gouvernement du Kirghizistan a déclaré lundi qu'il avait conclu un accord à l'amiable avec Centerra Gold concernant la propriété et la gestion de la mine d'or de Kumtor (KGC), mettant ainsi fin à une série de contestations judiciaires lancées par les deux parties au cours de l'année dernière.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

BRP Inc : RBC assume avec une cote de surperformance et un prix cible de 128 $CAN

Endeavour Mining Plc : Berenberg réduit le prix cible de 44 $CAN à 42 $CAN.

Well Health Technologies Corp : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 12 $CA à 10 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,929 ; +0.4% [GOL/]

Pétrole brut américain : 99,38 $ ; +0,1 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 104,31 $ ; -0,1 % [O/R].

PRINCIPALES DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR LUNDI

1000 Commandes manufacturières mm pour Fév : Prévu -0,5% ; antérieur 1,4%.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.25)