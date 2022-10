Les contrats à terme de Wall Street augmentent en se concentrant sur les données d'inflation et les minutes de la Fed.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé dans le rouge pendant cinq séances consécutives, car une série de données économiques récentes ont indiqué que la Réserve fédérale américaine allait resserrer sa politique, ce qui a alimenté les craintes d'une récession et déclenché une flambée des rendements.

L'indice des prix à la production, une importante jauge d'inflation, devrait avoir augmenté de 8,4 % au cours des 12 mois jusqu'en septembre, après avoir progressé de 8,7 % en août, selon un sondage Reuters. Les données sont attendues à 8h30 ET.

Le procès-verbal de la réunion du Federal Open Market Committee, qui s'est tenue le mois dernier, sera publié plus tard dans la journée.

Les mégacapitalisations Tesla Inc et Apple Inc ont ajouté 0,8 % chacune dans les échanges de pré-marché.

À 04h28 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 165 points, soit 0,56%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 23,75 points, soit 0,66%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 89,25 points, soit 0,82%.

Selon un rapport de Reuters, les États-Unis font des pieds et des mains pour s'attaquer aux conséquences involontaires de leurs nouvelles mesures de limitation des exportations vers l'industrie chinoise des puces, qui pourraient nuire par inadvertance à la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

L'administration Biden a permis à au moins deux fabricants de puces non chinois opérant en Chine de recevoir des biens et services soumis à des restrictions sans que leurs fournisseurs ne demandent de licence, selon le rapport.

Les actions des fabricants de puces, telles que Nvidia Corp, Qualcomm Inc Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices et Intel Corp, ont augmenté entre 0,8 % et 1,1 %.