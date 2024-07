Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mercredi, ceux qui suivent le Nasdaq 100 perdant plus de 1 %, les investisseurs ayant vendu les actions des mégacapitalisations technologiques et des puces et s'étant rabattus sur les secteurs en retard du marché, tels que les petites capitalisations.

Les grandes capitalisations telles qu'Apple, Microsoft et Alphabet ont chuté dans les échanges de pré-marché, perdant entre 0,7 % et 1,5 %.

Les actions des sociétés de semi-conducteurs ont également chuté, Nvidia, le favori des puces d'intelligence artificielle, perdant 3,1 % et ASML chutant de 6,3 % après un rapport selon lequel l'administration Biden envisageait des restrictions commerciales sévères dans le cadre d'une répression des puces chinoises.

Ailleurs, les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing ont baissé de 3,5 % après que le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense.

Toutefois, les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations ont augmenté de 0,2 %. L'indice s'est redressé au cours des cinq dernières séances, les investisseurs ayant délaissé la croissance exceptionnelle des entreprises technologiques pour se concentrer sur les secteurs sous-performants du marché, en raison des paris croissants sur le fait que la Réserve fédérale est proche du début de l'assouplissement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont également atteint des records de clôture historiques mardi.

David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation, a également cité la prise de bénéfices comme cause probable de la baisse des contrats à terme de mercredi.

"Il se pourrait que le rallye ait tourné au ralenti ces derniers temps... ce que nous voyons maintenant est un repli généralisé, ce qui est tout à fait cohérent avec la consolidation et la prise de bénéfices après avoir atteint des records pour les principaux indices", a déclaré M. Morrison.

Des paris plus fermes sur une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre ainsi que des attentes croissantes concernant le retour de l'ancien président Donald Trump à la Maison Blanche en novembre après la tentative d'assassinat ont contribué à la hausse des actions au cours des dernières séances.

Les investisseurs se concentreront sur les commentaires des responsables de la Fed, Thomas Barkin et Christopher Waller, plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur la façon dont les décideurs politiques ont évalué les récentes données sur l'inflation, l'emploi et les ventes au détail.

Les résultats des entreprises sont également au centre de l'attention, avec Johnson & Johnson et Northern Trust parmi ceux qui devraient être publiés avant la cloche.

En ce qui concerne les données économiques, les mises en chantier et la production industrielle pour le mois de juin sont également à l'ordre du jour.

À 5:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 76 points, ou 0,18%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 41,5 points, ou 0,73%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 255 points, ou 1,24%.

Parmi les valeurs en baisse, la société de transport JB Hunt Transport Services a chuté de 3,0 % après avoir annoncé une baisse de 24 % de son bénéfice au deuxième trimestre après la fermeture des marchés mardi.

Spirit Airlines a chuté de 5,7 % après que la société ait revu à la baisse ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre, citant des revenus non liés aux billets plus faibles que prévu. (Reportage de Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)