Les principaux indices boursiers canadiens sont restés stables mardi, les gains de l'or ayant été compensés par la chute des prix du brut, tandis que les marchés attendaient les données sur l'inflation nationale pour obtenir plus d'indices sur la prochaine action de la Banque du Canada (BdC).

Les contrats à terme du S&P/TSX 60 étaient en baisse de 0,04% à 06:21 a.m. ET (1021 GMT). L'indice de référence a prolongé son rallye record lundi, stimulé par les gains des actions énergétiques.

Tous les regards seront tournés vers l'indice des prix à la consommation (IPC) du Canada à 8h30 ET, qui devrait montrer que l'inflation des consommateurs s'est légèrement modérée en juin sur une base annuelle, tout en restant stable sur une base mensuelle.

Les marchés monétaires voient actuellement une possibilité de 85% d'une réduction des taux d'intérêt par la BoC lors de sa prochaine réunion de politique générale le 24 juillet.

Parmi les secteurs, l'énergie a connu un début négatif mardi, les prix du pétrole ayant chuté en raison des inquiétudes concernant la demande de la Chine, principal consommateur, alimentée par une croissance économique plus lente que prévu dans la deuxième plus grande économie du monde. [O/R]

Les prix de l'or se sont raffermis, prêts à soutenir le secteur des matériaux, alors que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux en septembre. Pendant ce temps, les prix du cuivre ont chuté suite aux faibles données économiques de la Chine. [GOL/] [MET/L]

Le président de la Fed a déclaré lundi qu'une série de données récentes "ajoutent quelque peu à la confiance" que l'inflation est en train de se détendre et a suggéré que les réductions de taux ne sont peut-être plus très loin.

L'accent sera également mis sur les ventes au détail américaines à 8h30 ET pour évaluer la trajectoire de l'inflation aux États-Unis.

En ce qui concerne les entreprises, la société minière canadienne Teck Resources a modifié lundi ses offres publiques d'achat en augmentant le montant maximum d'achat de 1,25 milliard de dollars à environ 1,38 milliard de dollars.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or : 2441,67 $ ; +0,81% [GOL/]

Brut américain : 81,22 $ ; -0,8% [O/R]

Brut Brent : 84,22$ ; -0,7% [O/R]

(1 $ = 1,3683 dollar canadien)