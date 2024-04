Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont baissé jeudi, après que le ministère américain de l'agriculture a prévu que les réserves nationales de cette céréale allaient diminuer et qu'une plus grande partie serait utilisée pour la production d'éthanol et d'aliments pour animaux.

Le blé a légèrement baissé, bien que les tensions dans la région de la mer Noire aient maintenu le marché au plancher. Les cours du soja ont également baissé.

Une grande partie des échanges de la session s'est concentrée sur le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande, qui est resté ferme sur ses prévisions d'une forte production de maïs et de soja en Amérique du Sud.

L'agence a continué à dépeindre une image différente de la récolte brésilienne par rapport à l'agence agricole Conab. Plus tôt dans la journée, Conab a réduit ses projections de production pour le soja et le maïs, citant un climat défavorable dans l'État du Mato Grosso, principal producteur, pour expliquer la baisse de la production globale de soja et la réduction de la superficie plantée en maïs.

Selon la Conab, le Brésil produira 146,522 millions de tonnes de soja au cours du cycle agricole 2023/24 et récoltera 110,964 millions de tonnes de maïs. Toutefois, l'USDA a estimé la production brésilienne de soja à 155 millions de tonnes et celle de maïs à 124 millions de tonnes, sans changement par rapport à son rapport sur l'offre et la demande mondiales du mois de mars.

L'USDA a fixé les stocks nationaux de soja à un niveau supérieur aux attentes des opérateurs, ce qui a exercé une pression sur les prix à terme. Bien que les prix se soient rapidement redressés, "l'augmentation des stocks de soja en fin de campagne n'est pas un bon signe pour la hausse des prix", a déclaré Jack Scoville, analyste de marché chez The Price Futures Group.

L'USDA a réduit ses prévisions pour la récolte de maïs en Argentine à 55 millions de tonnes métriques, contre 56 millions en mars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 55,6 millions.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,98% à 4,30 dollars le boisseau à 1705 GMT. Le blé CBOT était en baisse de 1,34% à 5,51 $ le boisseau et le soja CBOT a diminué de 0,3% à 11,61,25 $ le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Heather Schlitz à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Shounak Dasgupta, Vijay Kishore et Richard Chang)