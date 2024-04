* Le blé est freiné par la stabilité de la récolte américaine

* Les chances d'une amélioration des conditions météorologiques dans les champs limitent également les prix des céréales

* Les estimations russes sur les céréales sont supérieures aux attentes

* Les investisseurs ajustent leurs positions avant les données sur les récoltes et l'économie

CHICAGO, 9 avril (Reuters) -

Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) ont baissé en raison des prévisions de récoltes abondantes en Russie et en Australie.

Australie

Les traders ont déclaré que l'amélioration des conditions météorologiques aux Etats-Unis, à l'approche de la saison des semis de printemps, a exercé une pression sur le maïs et le soja.

Les opérateurs ont passé la majeure partie de la séance à ajuster leurs positions en prévision des

données sur l'inflation aux États-Unis

mercredi et du rapport mensuel sur l'offre et la demande du ministère américain de l'Agriculture.

rapport mensuel sur l'offre et la demande

du département américain de l'agriculture.

Les opérateurs se sont également préparés aux prévisions mensuelles de l'agence brésilienne Conab sur les récoltes nationales et à l'indice des prix à la consommation américain du mois de mars, mercredi.

Les prévisions d'amélioration des précipitations dans les plaines la semaine prochaine et d'atténuation des fortes pluies dans la zone sud du delta ont réduit les inquiétudes concernant le stress lié aux conditions météorologiques pour les cultures de blé et les retards dans les semis de maïs.

"Nous allons avoir de la pluie dans les plaines du Kansas, ce qui pourrait peser un peu sur le marché", a déclaré Brian Basting, analyste chez Advanced Trading.

Les chiffres sur l'état des cultures du ministère américain de l'Agriculture (USDA) publiés après la clôture du marché lundi ont tempéré les inquiétudes concernant la sécheresse dans les plaines américaines, avec une note bonne/excellente pour le blé d'hiver américain à 56%, la plus élevée pour cette période de l'année depuis 2020.

La nouvelle selon laquelle la société d'analyse des matières premières Argus a revu à la hausse les estimations de la production de blé russe a également pesé sur les prix à terme du blé, a déclaré Jim McCormick d'AgMarket.net.

"Le gros problème est qu'il y a beaucoup de blé dans le monde.

Le cours le plus actif du blé CBOT de mai était en baisse de 1,19 % à 5,59 dollars le boisseau à 1621 GMT. Le soja CBOT était en baisse de 0,47% à 11,76 dollars le boisseau, et le maïs était en baisse de 0,75% à 4,32-1/4 dollars le boisseau. (Reportage de Renee Hickman à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Shweta Agarwal et Richard Chang)