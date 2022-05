Les contrats à terme du Nasdaq chutent de 2 %, les rendements plus élevés exerçant une pression sur les valeurs de croissance.

Les futures qui suivent l'indice Nasdaq 100 ont chuté d'environ 2%. Les mégacapitaux Microsoft Corp, Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Meta Platforms et Tesla Inc ont chuté entre 1,9 % et 3,2 % dans les échanges de pré-marché.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a augmenté à 3,19%, son plus haut niveau depuis novembre 2018, alors que les données de la semaine dernière ont souligné la vigueur de l'économie américaine et que les investisseurs parient sur des hausses de taux plus importantes de la part de la Fed pour freiner l'inflation galopante. [US/]

La plupart des traders s'attendent à ce que la banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa réunion de juin, après les avoir augmentés de 50 points de base ce mois-ci. [IRPR]

Les valeurs de croissance axées sur la technologie ont été les plus touchées par le repli cette année, car leurs rendements et leurs valorisations sont davantage dépréciés lorsque les rendements augmentent.

Le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a enregistré sa plus faible clôture depuis 2020 vendredi, marquant une cinquième perte hebdomadaire consécutive, sa plus longue série de pertes depuis le quatrième trimestre 2012.

L'indice de croissance S&P 500 a chuté de près de 21 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 13,5 % pour l'indice de référence S&P 500.

À l'échelle mondiale, les actions ont dégringolé et les prix du pétrole ont chuté lundi, sous l'effet de la faiblesse des données sur la Chine et d'un verrouillage renforcé du COVID-19 à Shanghai qui a accentué les craintes des investisseurs que l'économie mondiale ne se dirige vers un ralentissement. [GLOB/MKTS]

À 6 h 19 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 446 points, soit 1,36 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 67,75 points, soit 1,64 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 251,75 points, soit 1,98 %.

Pendant ce temps, l'attention sera portée sur les données de l'inflation américaine et sur une série d'apparitions des intervenants de la Fed cette semaine, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Morgan Stanley a chuté de 2,2% pour mener les baisses parmi les grandes banques.