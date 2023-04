Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté lundi, la flambée des prix du pétrole ravivant les inquiétudes quant à la persistance des pressions inflationnistes, alors que les actions du secteur de l'énergie ont bondi en début de semaine.

L'Arabie saoudite et d'autres producteurs de pétrole de l'OPEP+ ont annoncé de nouvelles réductions de la production de pétrole d'environ 1,16 million de barils par jour, menaçant ainsi une hausse immédiate des prix.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu'un ralentissement des données sur les prix aux États-Unis a stimulé l'optimisme du marché.

Les prix du pétrole ont bondi de 5,4 % lundi, propulsant des gains de plus de 3 % dans les entreprises énergétiques telles qu'Exxon Mobil Corp et Chevron Corp dans les échanges avant bourse. [O/R]

"On peut s'attendre à ce que cela ait un impact à la hausse sur l'IPC global et l'IPC de base ... ce qui signifie potentiellement un taux terminal plus élevé pour la Fed et des taux restant à un niveau élevé plus longtemps que jusqu'à présent", a déclaré Stuart Cole, macro-économiste en chef chez Equiti Capital.

La hausse des rendements du Trésor américain a entraîné une baisse de 0,6 % à 0,9 % des principales valeurs technologiques et d'autres valeurs de croissance telles qu'Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp et Alphabet Inc.

Les opérateurs parient sur une hausse des taux de 25 points de base en mai à 58,7 %, et sur une pause à 41,3 %, selon l'outil Fedwatch de CME Group.

Parmi les autres grandes valeurs, Tesla Inc a baissé de 2% après avoir manqué les estimations de livraisons du premier trimestre, les perspectives économiques moroses et la concurrence croissante ayant pesé sur les ventes du fabricant de véhicules électriques.

À 5:09 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 119 points, soit 0,36%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 4 points, soit 0,10%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 84,5 points, soit 0,64%.

Au cours du premier trimestre, qui a été marqué par l'onde de choc provoquée par l'effondrement de deux banques régionales américaines, par des signes de difficultés dans certaines banques européennes et par une réévaluation des attentes en matière de taux d'intérêt de la part de la Fed, le S&P 500 a fait un bond de 7 %, rebondissant ainsi après une baisse de près de 20 % en 2022. Le Nasdaq a enregistré son plus fort bond de 17 % au premier trimestre depuis 2020.

Les investisseurs suivront de près les données du S&P Global et du PMI manufacturier ISM pour mars plus tard dans la journée, ainsi que les rapports sur l'emploi très attendus cette semaine.

Les remarques de Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, sur les perspectives économiques et la politique monétaire sont également attendues plus tard dans la journée.