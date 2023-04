Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont augmenté mercredi, alors que les prix des matières premières se sont raffermis et que les investisseurs attendent la décision de la Banque du Canada (BdC) sur les taux d'intérêt, prévue plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6 h 55 (HE).

La décision de la BdC sur les taux d'intérêt est attendue à 10:00 a.m. ET. Les traders et les analystes s'attendent à ce que la banque centrale maintienne les taux inchangés, laissant le taux de référence à 4,5 %.

Les investisseurs surveilleront également les données sur l'inflation américaine et le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier, prévu plus tard dans la journée, pour plus d'indices sur la trajectoire de la politique monétaire dans la plus grande économie du monde, alors que le marché de l'emploi continue de résister.

Les prix du pétrole et de l'or ont progressé face au dollar à l'approche des données de l'IPC aux États-Unis, ce qui a aidé les contrats à terme à suivre le TSX à forte teneur en matières premières. [O/R] [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé à son plus haut niveau en cinq semaines mardi, la hausse des prix des matières premières ayant soutenu les actions des secteurs de l'énergie et de l'exploitation aurifère.

Du côté des entreprises, la franchise de restauration décontractée MTY Food Group Inc a déclaré un bénéfice de 0,75 $ CA/action pour le premier trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 0,78 $ CA/action.

Le mineur d'argent Fortuna Silver Mines Inc a fait état d'une baisse de la production trimestrielle d'or et d'argent dans sa mise à jour du premier trimestre.

Piper Sandler a relevé le producteur de méthanol Methanex Corp de "sous-pondéré" à "neutre".

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:55 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 015,2 $ ; +1,0% [GOL/]

Brut américain : 81,58 $ ; +0,06% [O/R]

Brut Brent : 85,73 $ ; +0,14% [O/R]

(1 $ = 1,3461 dollar canadien)