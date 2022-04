Les contrats à terme du TSX augmentent avant les données sur l'emploi

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 7 h (HE).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % jeudi, à 21 834,89. Pourtant, l'indice devait subir sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive en raison des signes indiquant que les décideurs de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne allaient intensifier leurs efforts pour freiner l'inflation.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers la réunion de la Banque du Canada la semaine prochaine, où l'on s'attend à ce qu'elle procède à une rare augmentation de 50 points de base des taux d'intérêt. [BOCWATCH]

Les données attendues à 08h30 ET vendredi montreront probablement que l'économie canadienne a ajouté 80 000 emplois le mois dernier après avoir affiché un ajout massif de 336 600 emplois en février.

Pendant ce temps, la Russie a donné son point de vue le plus sombre sur la guerre de six semaines en Ukraine, décrivant la "tragédie" des pertes croissantes de troupes et la douleur économique des sanctions, tandis que le Kremlin a déclaré que "l'opération spéciale" de la Russie en Ukraine pourrait prendre fin dans un "avenir prévisible".

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 128 points, soit 0,37% à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 13,75 points, soit 0,31% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 49,75 points, soit 0,34%. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Les libéraux du Canada ont mis les marchés immobiliers en plein essor dans leur ligne de mire jeudi, en présentant un budget visant à stimuler l'accessibilité au logement dans un contexte d'inflation galopante, tout en promettant de nouvelles dépenses modestes pour encourager la croissance à moyen terme.

Shopify Inc a introduit des changements dans les régimes de rémunération de ses employés, leur donnant plus de flexibilité entre les composantes en espèces et en actions, a rapporté le Globe and Mail.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Copperleaf Technologies : Banque Nationale du Canada initie avec une note de surperformance et un PT de 20 C$.

Diversified Royalty Corp : CIBC réduit la cote de surperformance à neutre

Victoria Gold Corp : La Banque CIBC réduit le prix cible de 23 $CA à 21 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 933,4 $ ; -0,1 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 96,17 $ ; +0,2% [O/R].

Pétrole brut Brent : 100,53 $ ; -0,1 % [O/R].

PRINCIPALES DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

1000 Stocks de gros, R mm pour Fév : attendu 2,1% ; antérieur 2,1%.

