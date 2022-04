Les contrats à terme du TSX augmentent en raison de la hausse des matières premières avant la réunion de la cenbanque.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 7 h 00 HE.

L'or s'est raffermi près d'un sommet d'un mois, car le conflit Russie-Ukraine a stimulé la demande de valeur refuge du métal jaune, tandis que les investisseurs l'ont également acheté pour se prémunir contre une inflation galopante. [GOL/]

La Banque du Canada publiera sa décision sur les taux à 10 heures ET (1400 GMT), les six plus grandes banques canadiennes prévoyant toutes que le taux directeur passera de 0,5 % à 1,0 % afin de s'attaquer à une économie en surchauffe.

On s'attend également à ce que la Banque commence à procéder à un resserrement quantitatif mercredi, en permettant à l'importante part d'obligations d'État qu'elle a amassée pendant la pandémie de se retirer à mesure qu'elles arrivent à échéance.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1 %, s'ajoutant à la hausse de plus de 6 % enregistrée lors de la session précédente en raison des inquiétudes concernant l'offre. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,3 % à 21 715,41 mardi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 156 points, ou 0,46 %, à 7 h 00 HE. Les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 23,75 points, ou 0,54 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 99,25 points, ou 0,71 %. [.N]

Le calendrier accéléré du Canada pour adopter pleinement les véhicules électriques (VE) représente une menace pour certains fournisseurs et mécaniciens automobiles, ces derniers plaçant leurs espoirs dans une législation clé pour s'adapter aux besoins changeants de l'industrie.

Copperleaf Technologies Inc : CIBC initie la couverture avec une note neutre

Hydro One Ltd : Credit Suisse réduit la cote de neutre à sous-performant.

Organigram Holdings : Atb Capital Markets relève la cote à " surperformer " au lieu de " performer ".

Contrats à terme sur l'or : $1,979.5 ; 0.3% [GOL/]

Pétrole brut américain : 101,9 $ ; 1,3 % [O/R].

Pétrole brut Brent : à 106,13 ; 1,4% [O/R]

0830 PPI hors alimentation/énergie mm pour mars : attendu 0,5% ; antérieur 0,2%.

0830 PPI exfood/energy yy pour Mar : Attendu 8,4% ; Précedent 8,4%.

0830 PPI final demand mm pour Mar : Expected 1.1% ; Prior 0.8%

0830 PPI final demand yy pour Mar : Attendu 10.6% ; Précedent 10.0%.

