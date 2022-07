Les contrats à terme du TSX augmentent en raison de la hausse des prix de l'or

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 7 h 00 HE.

Les prix du pétrole se sont adoucis après avoir grimpé de plus de 5 $ le baril au cours de la séance précédente en raison des attentes selon lesquelles les stocks de brut américains pourraient avoir augmenté la semaine dernière. [O/R]

L'effondrement des prix du pétrole et des métaux a frappé l'indice de référence des ressources naturelles ce mois-ci. Le S&P/TSX a perdu 1,4 % en juillet, suite à une chute de plus de 5 % des valeurs énergétiques et matérielles depuis le début du mois.

L'indice canadien S&P/TSX a surpassé ses homologues européens et américains au début de l'année, mais avec l'essoufflement des prix des matières premières, le STOXX 600 européen et le S&P 500 américain semblent prêts à enregistrer des gains positifs ce mois-ci.

Une poussée des actions des produits de base, aidée par la faiblesse du dollar et une humeur optimiste au niveau mondial, a fait grimper l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto de 1,1 % pour atteindre 18 595,62 lundi. [.TO]

GRAPHIQUE : L'indice de référence du Canada https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqkzawkvx/Canadapeers.PNG

Les valeurs financières, qui représentent près de 31 % de la capitalisation boursière de l'indice, ont également été touchées ce mois-ci après que la hausse jumbo de 100 points de base du taux de la Banque du Canada a suscité des craintes quant à la croissance du segment des prêts hypothécaires.

Les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation du mois de juin, qui doivent être publiées mercredi. Les analystes interrogés par Reuters estiment que l'inflation au Canada atteindra 8,3 %, son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Pendant ce temps, les contrats à terme américains ont augmenté alors que les investisseurs attendaient une autre série de résultats. Les e-minis du Dow étaient en hausse de 210 points, soit 0,68% à 07h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 32,25 points, soit 0,84%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 102,25 points, soit 0,86%. [.N]

