Les contrats à terme du TSX augmentent en raison de la hausse des prix des matières premières

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 7 h 14 HE, un jour après que l'indice ait clôturé à son plus haut niveau depuis le 29 août.

Les prix du pétrole ont gagné 1 % alors que les négociations sur le nucléaire iranien semblent rencontrer des obstacles et qu'un embargo sur les expéditions de pétrole russe se profile, l'offre restreinte ayant du mal à répondre à une demande toujours robuste. [O/R]

Pendant ce temps, les prix de l'or ont augmenté de 0,7 % alors que le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, incitant les investisseurs à acheter des lingots, tandis que les marchés attendaient les données sur l'inflation américaine prévues plus tard cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les hausses de taux de la Réserve fédérale. [GOL][.N]

Les craintes d'un resserrement de la politique monétaire à travers le monde pour lutter contre les pressions croissantes sur les prix ont récemment ébranlé le sentiment du marché.

Les données officielles publiées la semaine dernière ont montré que le Canada a supprimé des emplois pour un troisième mois consécutif en août, signe que les taux d'intérêt plus élevés pourraient commencer à refroidir l'économie surchauffée, bien que les économistes aient déclaré qu'il était peu probable que cela oblige la banque centrale à faire une pause.

Le véritable problème du Canada n'est pas la perte d'emplois, mais la ruée vers la retraite qui laisse les entreprises dans l'embarras, contribuant à pousser les salaires à la hausse et menaçant de freiner davantage la productivité défaillante du pays, selon les économistes.

Les investisseurs surveilleront de près les données sur les ventes d'usines de juillet, attendues mercredi, suivies des chiffres sur les mises en chantier le 15 septembre.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,9 % à 19 773,34 vendredi.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 57 points, ou 0,18 %, à 7 h 14 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 15,75 points, ou 0,39 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 54 points, ou 0,43 %. [.N]