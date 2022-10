Les contrats à terme du TSX augmentent en raison de la hausse des prix des produits de base

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 7 h 25 HE, alors que leurs homologues américains étaient également en hausse.

Les prix du pétrole et des métaux ont été stimulés par des rapports indiquant que la Chine, le plus grand importateur de brut au monde, pourrait assouplir ses restrictions COVID-19. Le pétrole est l'une des principales exportations du Canada.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a interrompu mercredi un rallye de deux jours, largement alimenté par l'optimisme des bénéfices, alors que les données ont montré que l'inflation au Canada a légèrement baissé en septembre, mais qu'elle a quand même dépassé les prévisions et était bien au-dessus de l'objectif de la Banque du Canada.

Cela a stimulé les attentes selon lesquelles la banque augmenterait les taux d'intérêt de 75 points de base au lieu de 50 points de base lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, même si les craintes de récession s'intensifient.

Les données nationales et les rapports d'inflation inquiétants provenant d'autres parties du monde ont anéanti les espoirs d'un pic des pressions sur les prix, et alimenté les inquiétudes quant à une approche plus belliqueuse des banques centrales.