Les contrats à terme du TSX augmentent en raison de la hausse des prix du pétrole brut

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,7 % à 6 h 45 HE.

Le pétrole a augmenté de plus d'un dollar le baril vendredi, soutenu par une offre restreinte, même si le brut se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire en raison de la crainte que la hausse des taux d'intérêt ne pousse l'économie mondiale vers la récession. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,5 % à 18 717,12 jeudi, son plus bas niveau de clôture depuis mars 2021. [O/R]

Les contrats à terme e-mini sur la moyenne industrielle du Dow Jones étaient en hausse de 0,75 % à 6 h 45 HE, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,82 % et les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq 100 NQc1 étaient en hausse de 0,99 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

La société canadienne BlackBerry Ltd a dépassé les estimations de Wall Bourse concernant le revenu du premier trimestre jeudi, grâce à la croissance de ses segments de produits automobiles et de services de cybersécurité.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

La pharmacie Neighbourly Inc : La Banque Nationale du Canada abaisse le PT de 28 $CA à 27 $CA.

Onex Corp : La CIBC réduit le prix cible de 90 $CA à 75 $CA.

Storagevault Canada : RBC initie la couverture avec une cote " surperformante " et un PT de 8 $CAN.

COMMODITÉS À 6 h 45 HE

Contrats à terme sur l'or : 1825,5 $ ; -0,04% [GOL/]

Pétrole brut américain : 106,05 $ ; +1,7 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 111,79 $ ; +1,6 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

0800 Permis de construire R nombre pour mai : Prior 1.695 mln

0800 Permis de construire Variation R mm pour mai : Avant -7,0%.

1000 U Mich Sentiment Final pour Juin : Attendu 50.2 ; Prior 50.2

1000 U Mich Conditions Finales pour Juin : Prior 55.4

1000 U Mich Expectations Final pour Jun : Prior 46.8

1000 U Mich Inflation à 1 an finale pour juin : Prior 5.4%

1000 U Mich 5-year inflation final for Jun : Prior 3.3%

1000 New home sales-units for May : Expected 0.588 mln ; Prior 0.591 mln

1000 Ventes de logements neufs - variation mm pour mai : Avant -16,6%.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.30)