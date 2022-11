Les contrats à terme du TSX augmentent grâce à la hausse des prix des métaux

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6 h 59 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé à son plus haut niveau en cinq mois mercredi, soutenu par des gains dans les secteurs industriel et technologique. [.TO]

L'or a brillé après qu'un dollar en baisse ait rendu le métal jaune moins cher pour les consommateurs, tandis que les prix du cuivre ont augmenté sur les perspectives de la demande après que trois des plus grandes banques chinoises aient accepté de fournir un soutien au secteur immobilier en difficulté du pays. [.METL/] [GOL/]

"Nous nous rapprochons, mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, tout en notant que l'inflation intérieure reste forte et que des taux d'intérêt plus élevés seront nécessaires pour refroidir l'économie.

Les analystes estiment à 88 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Banque du Canada, le 7 décembre. Le taux directeur est actuellement de 3,75 %, le plus élevé depuis les 4 % observés en janvier 2008. [0#BOCWATCH]

Mercredi, le procès-verbal de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale a noté que, plus que l'ampleur des hausses de taux à venir, il était nécessaire de se concentrer sur le niveau auquel les taux devront monter pour faire baisser l'inflation.

Pendant ce temps, les marchés américains étaient fermés pour le congé de Thanksgiving. [.N]

COMMODITÉS

Contrats à terme sur l'or : $1,758.6 ; +0.74% [GOL/]

Pétrole brut US : 77,77 $ ; -0,33% [O/R]

Pétrole brut Brent : 84,75 $ ; -0,77 % [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.33)