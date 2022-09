Les contrats à terme du TSX augmentent grâce aux gains des produits de base

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 07 h 06 HE, un jour après que le TSX ait sombré à son plus bas niveau en 18 mois. [.TO]

Les prix du pétrole ont gagné plus de 1,5 %, soutenus par les réductions de l'offre dans le golfe du Mexique américain en prévision de l'ouragan Ian et par un léger fléchissement du dollar américain. [O/R]

Les prix de l'or ont bondi de près de 1 % en raison de la baisse du dollar, bien que les prévisions de hausses plus agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine aient maintenu le métal près d'un creux de 2 ans et demi. [GOL/]

Le TSX a perdu 5,2 % depuis le début du mois et se dirige vers un deuxième mois de baisse consécutif, les inquiétudes concernant l'impact économique du resserrement des banques centrales ayant éclipsé les données nationales montrant une atténuation des pressions inflationnistes.

Le gouverneur de la Banque du Canada a déclaré lundi que la banque centrale doit augmenter les taux d'intérêt pour ralentir les dépenses et donner à l'économie le temps de se rattraper. La banque centrale a augmenté ses taux de 300 points de base en six mois seulement, et les traders tablent sur une nouvelle hausse de 50 points de base le mois prochain.

Pour la semaine à venir, les données du PIB pour le mois de juillet seront publiées jeudi.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 257 points, soit 0,88% à 12h06 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 40,75 points, soit 1,11% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 148 points, soit 1,31%. [.N]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

0830 Biens durables pour août : Attendu -0,4% ; Antérieur -0,1%.

0830 Biens durables hors transport pour août : Attendu 0,2% ; Précedent 0,2%.

0900 Caseshiller 20 mm SA pour juillet : Attendu 0,2% ; Précedent 0,4%.

0900 Caseshiller 20 ans pour juillet : Attendu 17,0% ; Précedent 18,6%.

1000 Confiance des consommateurs pour Sep : Attendu 104,5 ; Précedent 103,2

1000 Ventes de logements neufs - unités pour août : Attendu 0,500 mln ; Priorité 0,511 mln

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/].

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1 = C$1.37)