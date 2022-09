Les contrats à terme du TSX baissent en raison de la faiblesse des prix des matières premières

Les prix du pétrole ont dégringolé de plus de 1,5 %, les investisseurs craignant que les hausses agressives des taux d'intérêt par les banques centrales ne fassent basculer l'économie mondiale dans une récession et n'entament la demande, les nouvelles mesures de restriction du COVID-19 en Chine ajoutant à la pression. [O/R]

Les prix des lingots ont brièvement glissé sous le niveau psychologique clé de 1 700 $ l'once pour la première fois en six semaines. [GOL]

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 06h21 ET (1021 GMT).

La lecture finale de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier canadien pour le mois d'août doit être publiée plus tard dans la journée, tandis que les données de l'agence statistique du pays devraient montrer que la valeur des permis de construire a probablement diminué de 0,5 % en juillet.

Les données du gouvernement publiées mercredi ont montré que la croissance était à la traîne au deuxième trimestre et a très probablement plongé en territoire négatif en juillet, signalant que l'économie pourrait se refroidir plus rapidement que prévu et ajoutant au sentiment négatif.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de près de 1 % mercredi après de lourdes pertes dans les secteurs de l'énergie, des matériaux et des soins de santé. [.TO]

Les e-minis du Dow ont perdu 178 points, soit 0,56 %, tandis que les e-minis du S&P 500 ont perdu 28,25 points, soit 0,71 % et les e-minis du Nasdaq 100 ont perdu 134,25 points, soit 1,09 %. [.N]

Rio Tinto, a conclu jeudi un accord de principe pour acheter le reste de la société canadienne Turquoise Hill Resources pour 3,3 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les conservateurs canadiens semblent prêts à embrasser le mois prochain un politicien de carrière qui a promis de renvoyer le gouverneur de la banque centrale et a promu le bitcoin comme couverture contre l'inflation pour devenir leur quatrième chef depuis 2020.