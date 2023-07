Les contrats à terme du TSX chutent alors que les faibles données sur la Chine font baisser les prix des matières premières

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont chuté lundi, les prix du pétrole et du cuivre ayant baissé après la publication de données économiques décevantes sur la Chine, tandis que les investisseurs attendent avec impatience les chiffres clés de l'inflation américaine et la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1% à 7:08 a.m. ET (1108 GMT), tandis que leurs homologues américains étaient mitigés. [.N] Les prix à la production en Chine ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans en juin, tandis que les prix à la consommation ont vacillé au bord de la déflation, pesant sur les prix du pétrole et du cuivre. [O/R] [MET/L] Les participants au marché évalueront la trajectoire de la hausse des taux de la Réserve fédérale sur la base des chiffres de l'inflation américaine qui seront publiés mercredi, alors que la saison des bénéfices trimestriels des entreprises américaines débutera plus tard dans la semaine. De plus, la Banque du Canada se dirige vers une deuxième hausse de taux consécutive d'un quart de point mercredi, selon les analystes, après qu'un mois de données économiques ait montré une croissance résiliente et une inflation sous-jacente stable. Vingt des 24 économistes interrogés par Reuters s'attendent également à une hausse des taux de 25 points de base et prévoient que la banque centrale maintiendra ses taux jusqu'en 2024. La réunion de politique monétaire intervient à un moment crucial où les pourparlers entre les dockers canadiens en grève et leurs employeurs ont repris après quatre jours passés loin de la table des négociations. Les économistes avaient déclaré que la longévité de la grève pourrait peser sur l'inflation. L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse vendredi. L'or est resté stable sur un marché prudent lundi. [GOL/] La Banque Nationale du Canada a commencé à couvrir la société de distribution de métaux Russel Metals avec une note de "performance du secteur". MATIÈRES PREMIÈRES À 7:07 a.m. ET Contrats à terme sur l'or : 1 929,5 $ ; -0,16% [GOL/] Brut américain : 73,3 $ ; -0,76% [O/R] Brut Brent : 77,95 $ ; -0,65% [O/R] (1 $ = 1,33 dollar canadien)