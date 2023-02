Les contrats à terme du TSX chutent avant l'impression de l'inflation et des ventes au détail

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 6 h 50 HE. Les marchés nationaux étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

Les données sur les prix à la consommation et les ventes au détail pour le mois de janvier sont attendues à 8 h 30 HE et donneront probablement le ton aux prochaines mesures de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,4 % vendredi, atteignant son plus bas niveau en quatre semaines, alors que Wall street était frappé par les craintes d'une hausse des taux.

Le prix de l'or a glissé en raison du raffermissement du billet vert, tandis que les investisseurs attendaient les données flash de l'indice PMI manufacturier américain de S&P Global pour évaluer la trajectoire de la Réserve fédérale en matière de hausse des taux d'intérêt.

Dans l'actualité des entreprises, Teck Resources Ltd a déclaré qu'elle allait changer son nom en Teck Metals Corp et se séparer de son unité de charbon sidérurgique sous le nom d'Elk Valley Resources Ltd, tandis que le mineur a également manqué son estimation de bénéfice pour le quatrième trimestre.

Le mineur d'or OceanaGold a battu les prévisions de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre.

Les avocats de Shaw Communications Inc. devraient empocher des honoraires de plus de 100 millions de dollars canadiens (75 millions de dollars) dans le cadre du rachat longtemps retardé de Rogers Communications.

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 50 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,833.6 ; -0.46%

Pétrole brut américain : 77,36 $ ; +1,34%.

Pétrole brut Brent : 83,84 $ ; -0,27 %.

(1 $ = 1,3448 dollars canadiens)