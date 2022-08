Les contrats à terme du TSX chutent en raison de la baisse des prix de l'or

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 7 h (HE).

L'or au comptant a chuté de 0,8 %, car les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont alimenté un rallye du dollar, valeur refuge, et ont rendu le lingot plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [GOL/]

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains car ils augmentent le coût d'opportunité de la détention du métal jaune non productif.

L'indice du dollar a atteint un sommet de plus de cinq semaines après que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, ait déclaré vendredi que les banquiers centraux étaient enclins à des hausses de taux d'intérêt plus rapides et concentrées en début de période. [FRX/]

Les investisseurs surveilleront attentivement les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la retraite annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole plus tard dans la semaine et les risques sont qu'il ne réponde pas aux attentes d'un pivot dovish sur la politique l'année prochaine.

L'indice du marché de Toronto a grimpé de 10,7 % depuis son creux de la mi-juillet, mais il est près de 9,5 % en dessous de son record d'avril.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 284 points, soit 0,84%, à 7h00 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 45,5 points, soit 1,08% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 187,75 points, soit 1,42%. [.N]

Pendant ce temps, la société australienne Link Administration Holdings Ltd a déclaré que ses actionnaires ont voté en faveur de l'offre révisée de Canadian Dye & Durham Ltd de 4,81 dollars australiens par action, qui valorise la société d'enregistrement des actions à 2,47 milliards de dollars australiens (1,70 milliard de dollars).

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Cineplex Inc : Valeurs mobilières TD réduit le prix cible de 18,5 $CA à 17,5 $CA.

Tourmaline Oil Corp : CIBC augmente le prix cible de 90 $CA à 100 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : -0,8 % à 1 734 $ [GOL/].

Pétrole brut américain : +0,5 % à 91,18 $ [O/R].

Pétrole brut Brent : +0,4 % à 97,11 $ [O/R].

($1 = C$1.30)