Les contrats à terme du TSX chutent en raison de la faiblesse des prix des matières premières

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 7 h 00 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a atteint un creux de près de deux semaines lundi, plombé par la faiblesse des sociétés énergétiques et minières après que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ont montré des signes timides de progrès. [.TO]

Les prix du pétrole ont étendu leurs pertes mardi et les prix des métaux industriels ont chuté alors que les infections quotidiennes COVID-19 en Chine, principal consommateur, ont doublé par rapport à la veille pour atteindre un sommet de deux ans.

À New York, les e-minis du Dow étaient en hausse de 15 points, soit 0,05%, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 8 points, soit 0,19% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 50,25 points, soit 0,39%. [.N]

Des milliers de travailleurs du deuxième plus grand chemin de fer du Canada, le Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, ont menacé de faire grève à partir de mercredi, ce qui pourrait perturber le transport des céréales, de la potasse et du charbon à un moment où les prix des produits de base montent en flèche.

Hardwoods Distribution Inc : La Banque Nationale du Canada relève le PT de 79 $CAN à 79,50 $CAN.

Ivanhoe Mines Ltd : Citigroup relève sa cote de neutre à acheter.

Les Compagnies Loblaw Ltée : La Banque Nationale du Canada augmente sa cible de 111 $CAN à 119 $CAN.

Contrats à terme sur l'or : 1 926,4 $ ; -1,8 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 95,05 $ ; -7,8 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 99,16 $ ; -7,3 % [O/R]

($1= C$1.2837)