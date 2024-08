Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont chuté vendredi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication de données cruciales sur l'emploi aux États-Unis, dans un contexte de ralentissement mondial, tandis qu'une hausse des prix des matières premières a permis de limiter les baisses.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 1,0 % à 6:23 a.m. ET (1023 GMT).

Les investisseurs attendent avec impatience les données cruciales sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, prévues à 8h30 ET, qui devraient apporter plus de lumière sur l'état de l'économie américaine.

Cela fait suite à des données plus faibles sur les usines jeudi qui ont alimenté les craintes d'un ralentissement économique et ont pesé sur le sentiment des investisseurs au niveau mondial.

Les résultats décevants des entreprises technologiques telles qu'Intel et Amazon.com ont déclenché une vente d'actions technologiques sur les marchés, les contrats à terme américains chutant fortement vendredi. [.N]

Pendant ce temps, les actions liées aux ressources au Canada devraient limiter les baisses, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que l'or était sur le point de faire son plus grand bond hebdomadaire en quatre mois. [O/R] [GOL/]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,7% jeudi, enregistrant sa plus forte baisse quotidienne depuis février. [.TO]

L'indice avait clôturé à un niveau record mercredi, après que la Réserve fédérale ait ouvert la porte à une réduction en septembre lors de sa dernière décision politique.

En ce qui concerne les entreprises, les sociétés de ressources naturelles telles que l'opérateur de pipeline Enbridge et le producteur de pétrole Imperial Oil devraient publier leurs chiffres trimestriels avant la cloche d'ouverture vendredi.

Le fournisseur de pièces automobiles Magna International a manqué les estimations des analystes pour les résultats du deuxième trimestre, pénalisé par l'arrêt de la production de certains véhicules et par la baisse du nombre d'automobiles assemblées.

Contrats à terme sur l'or : 2 471,4 $ ; +1,0% [GOL/]

Brut américain : 76,41 $ ; +0,1% [O/R]

Brut Brent : 79,62 $ ; +0,1% [O/R]

($1= C$1.3869)