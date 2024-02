Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement baissé mardi, les investisseurs restant prudents avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis, tandis que la hausse des prix des matières premières a permis de contenir les baisses.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2% à 6:55 a.m. ET (11:55 GMT).

Une lecture de janvier de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis est attendue à 8h30 ET qui fournira plus d'informations sur l'inflation américaine et la trajectoire des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les chiffres révisés de l'IPC pour 2023, publiés vendredi, ont montré une inflation plus faible aux États-Unis que celle estimée précédemment, ce qui a ravivé l'optimisme quant à des réductions de taux importantes de la part de la banque centrale américaine au cours de l'année.

Les contrats à terme de Wall Street ont également glissé mardi, les investisseurs se mettant à l'écart avant les chiffres cruciaux. [.N]

Les actions canadiennes du secteur de l'énergie pourraient connaître un rebond grâce à la hausse des prix du pétrole, alors que l'incertitude au Moyen-Orient maintient les marchés sur le qui-vive. [O/R]

Le secteur des matériaux devrait également augmenter suite à la progression des prix de l'or, tandis que les prix du cuivre ont prolongé leurs gains suite à la baisse des stocks. [GOL/] [MET/L]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,3 % lundi à 21 067,30, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 2 février, tiré par les gains des valeurs liées aux ressources. [.TO]

Les bénéfices des entreprises au Canada sont également en hausse, le plus grand assureur Manulife et la compagnie aérienne Air Canada, entre autres, devant publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Parmi les entreprises individuelles, la société de cybersécurité Blackberry a déclaré qu'elle visait une augmentation supplémentaire de 100 millions de dollars de son bénéfice annuel grâce à la réduction des coûts, y compris la restructuration de la main-d'œuvre.

Restaurant Brands International, société mère de Burger King, a dépassé les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mardi.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:55 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 031,9 $ ; +0,4% [GOL/]

Brut américain : 77,43 $ ; +0,7% [O/R]

Brut Brent : 82,56 $ ; +0,7% [O/R]