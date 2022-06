Les contrats à terme du TSX gagnent en raison de la hausse des prix du pétrole brut

Le principal marché boursier du Canada a terminé en baisse de 2,6 % lundi et le dollar s'est affaibli par rapport à son homologue américain, car les investisseurs ont augmenté les paris sur la hauteur à laquelle les banques centrales relèveront les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 6 h 45 HE.

Les prix du pétrole ont augmenté car l'offre mondiale serrée, qui a été aggravée par une baisse des exportations de la Libye, a compensé les craintes que la demande de carburant soit touchée par une possible récession et de nouvelles restrictions COVID-19 en Chine. [O/R]

Cette semaine, l'accent est mis sur la décision politique de la Fed, beaucoup s'attendant à un taux important de trois quarts de point de pourcentage suite à la forte inflation de la semaine dernière.

Les données sur les ventes manufacturières nationales pour avril sont attendues à 08h30 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé à 19 742,56 lundi, ce qui le laisse 10,6 % en dessous du sommet de clôture record qu'il a atteint en mars. [.TO]

Une correction est confirmée lorsqu'un indice clôture 10 % sous son sommet de clôture record.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 59 points, ou 0,19 %, à 6 h 45 HE. Les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 14 points, ou 0,37 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 78,75 points, ou 0,7 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le gouvernement canadien annoncera mardi la fin du mandat du vaccin COVID-19 pour les voyages intérieurs en avion et en train et les voyages internationaux sortants, a rapporté lundi CBC News, citant des sources non identifiées familières avec la question.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Converge Technology Solutions Corp : CIBC abaisse le prix cible de 11 $CA à 7 $CA.

Dialogue Health Technologies : CIBC réduit le titre à neutre au lieu de surperformant

Q4 Inc : La Banque CIBC fait passer le titre de " surperformant " à " neutre ".

COMMODITÉS À 6 h 45 HE

Contrats à terme sur l'or : 1820,1 $ ; -0,5% [GOL/]

Pétrole brut américain : 121,69 $ ; +0,64% [O/R].

Pétrole brut Brent : 123,16 $ ; +0,73 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

0600 Indice NFIB d'optimisme des affaires pour mai : Avant 93,2

0830 PPI Fabrication de machines pour mai : Préalable 164,2

0830 PPI demande finale en glissement annuel pour mai : Attendu 10,9% ; antérieur 11%.

0830 PPI demande finale en mm pour mai : Attendu 0,8% ; Précedent 0,5%.

0830 PPI exfood/energy yy pour mai : Attendu 8,6% ; Précedent 8,8%.

0830 PPI exfood/energy mm pour mai : Attendu 0,6% ; Précedent 0,4%.

0830 IPP hors alimentation/énergie/transport annuel pour mai : Préalable 6,9%

0830 PPI ex alimentation/énergie/transport mm pour mai : Prior 0.6%

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.29)