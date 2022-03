Les contrats à terme du TSX gagnent en raison de la vigueur du pétrole ; les investisseurs s'intéressent aux données sur l'emploi.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,8 % à 6 h 46 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,4 % à 21 581,70 jeudi, son plus haut niveau de clôture depuis le 9 février. [.TO]

Les données de Statistique Canada devraient montrer que l'économie canadienne a probablement ajouté un nombre net de 160 000 emplois en février, après une perte de 200 100 emplois le mois précédent. Les données sont attendues à 8 h 30 (HE).

L'indice de référence est en hausse de 0,8 % jusqu'à présent cette semaine et était prêt pour son troisième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par la hausse des prix du pétrole après qu'une vague de sanctions occidentales sur les importations de pétrole de la Russie suite à son invasion de l'Ukraine ait déclenché des inquiétudes sur l'approvisionnement.

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 407 points, soit 1,23 % à 6 h 46 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 58,75 points, soit 1,38 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 226,25 points, soit 1,67 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le Canada étudie les moyens d'accroître l'utilisation des oléoducs pour stimuler les exportations de brut alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance au pétrole russe, a déclaré jeudi le ministre des ressources naturelles du pays.

Les travaux d'entretien annuels dans les sables bitumineux de l'Alberta entraîneront l'arrêt d'environ 5 % de la production canadienne de brut ce printemps, selon les estimations des analystes, à un moment où l'approvisionnement mondial en pétrole est confronté à des perturbations massives en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

Docebo Inc : ATB Capital Markets relève le prix cible de 110 $CAN à 115 $CAN.

Granite REIT : CIBC augmente le prix cible de 109 $CAN à 110 $CAN.

KP Tissue Inc : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle".

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1997,4 $ ; -0,15 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 109,53 $ ; +3,32 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 112,81 $ ; +3,21 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR JEUDI

1000 U Mich inflation à 5 ans préliminaire pour Mar : Prior 3.0%

1000 U Mich inflation 1 an préliminaire pour Mar : Prior 4.9%

1000 U Mich Attentes préliminaires pour Mar : Attendu 58.8 ; Prior 59.4

1000 U Mich Conditions préliminaires pour mars : attendu 66.0 ; antérieur 68.2

1000 U Mich Sentiment Préliminaire pour Mar : Attendu 61.4 ; Précedent 62.8

