Les contrats à terme du TSX glissent lors du dernier jour de négociation de 2022

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 7 h 44 HE vendredi.

L'indice canadien de référence était promis à des baisses annuelles d'environ 8 %, martelées par une série de hausses de taux d'intérêt, une inflation galopante alimentée par la guerre Russie-Ukraine et les perturbations causées par la pandémie.

La Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage pour atteindre le niveau le plus élevé en près de 15 ans au début du mois, mais a signalé que sa campagne de resserrement sans précédent était sur le point de prendre fin.

Toutefois, une hausse des prix du pétrole a permis de limiter les pertes de l'indice lourd en ressources.

Les prix des produits de base ont un impact majeur sur les actions de Toronto, car les sociétés de matériaux et d'énergie combinées ont une pondération d'environ 31 % sur l'indice principal.

Dans le domaine des entreprises, le tribunal canadien de la concurrence a approuvé l'offre de 20 milliards de dollars canadiens (14,77 milliards de dollars) de Rogers Communications Inc. pour Shaw Communications Inc, levant ainsi un blocage de 20 mois sur la fusion qui créerait la deuxième plus grande entreprise de télécommunications du pays.

(1 $ = 1,3514 dollar canadien)