Les contrats à terme du TSX grimpent en raison de la hausse des prix du pétrole

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 7 h 01 HE. L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a touché jeudi son plus haut niveau de clôture en plus de cinq mois.

Les prix du brut ont bondi de près de 2 % après que les ministres de l'énergie de l'Arabie saoudite et de l'Irak ont souligné l'importance d'adhérer aux réductions de production de l'OPEP+ qui durent jusqu'à la fin de 2023. [GOL/] [O/R]

Les contrats à terme qui suivent les indices boursiers américains étaient mitigés vendredi, les détaillants étant au centre de l'attention avec le lancement des ventes du Vendredi noir. Les marchés américains étaient fermés jeudi et verront une session de négociation raccourcie vendredi en raison de Thanksgiving. [.N]

COMMODITÉS

Contrats à terme sur l'or : $1,750.5 ; -0.3% [GOL/]

Pétrole brut US : 79,82 $ ; +2,4 % [O/R]

Pétrole brut Brent : $86.8 ; +1.7% [O/R]

($1= C$1.3)