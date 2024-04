Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont augmenté jeudi, suivant la hausse des prix du cuivre, tandis que la consolidation des paris de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au début de l'année a stimulé le sentiment.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4% à 7:04 a.m. ET (11:04 GMT).

Les actions liées aux matériaux sur le TSX pourraient connaître une sixième session de gains alors que les prix des métaux de base ont augmenté, le cuivre atteignant son plus haut niveau en plus de 14 mois, soutenu par un dollar plus faible et des espoirs de réduction des taux mondiaux. [MET/L]

Pendant ce temps, les prix de l'or ont repris leur souffle après avoir atteint un nouveau record jeudi. [GOL/]

Les prix du pétrole se sont stabilisés, soutenus par des inquiétudes moindres concernant l'offre alors que les principaux producteurs maintiennent les réductions de production en place et par des signes de croissance économique plus forte aux Etats-Unis.

De l'autre côté de la frontière, les données montrant que la croissance de l'industrie des services américaine a encore ralenti en mars, associées à la réitération du président de la Fed, Jerome Powell, de se concentrer sur les données avant de réduire les taux d'intérêt, ont cimenté les attentes de réductions de taux anticipées.

Les contrats à terme de Wall Street ont également progressé jeudi. [.N]

En ce qui concerne les données, une lecture hebdomadaire des chiffres des demandes initiales de chômage aux États-Unis est attendue à 8h30 ET jeudi, tandis que les données cruciales de la masse salariale non agricole sont attendues vendredi.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % mercredi, s'approchant du record de clôture qu'il avait atteint lundi. [.TO]

Dans les nouvelles des entreprises, le fabricant de logiciels BlackBerry a annoncé un bénéfice surprise pour le quatrième trimestre mercredi, aidé par une demande accrue pour ses services de cybersécurité. Ses actions cotées aux Etats-Unis ont gagné 7,5% dans les échanges de pré-marché.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:04 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 302 $ ; -0,1% [GOL/]

Brut américain : 85,34 $ ; -0,1% [O/R]

Brut Brent : 89,28 $ ; -0,1% [O/R]