Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont regagné un peu de terrain vendredi, les investisseurs attendant une lecture cruciale de l'inflation aux États-Unis pour évaluer le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 5:53 a.m. ET (1000 GMT), reflétant les gains des contrats à terme de Wall Street.

L'indice de référence a chuté lors de trois des quatre séances de la semaine, en raison de la baisse des prix du pétrole qui a entraîné le secteur de l'énergie, et de la déroute du secteur technologique américain après que les bénéfices des géants Tesla et Alphabet n'aient pas impressionné les investisseurs.

Tous les regards seront désormais tournés vers l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, prévu à 8h30 ET, qui devrait montrer que l'inflation a augmenté en juin sur une base mensuelle dans la plus grande économie du monde.

Les traders considèrent qu'il y a 87,5 % de chances que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt en septembre.

Les prix du pétrole ont peu changé, mais sont en passe de connaître une troisième baisse hebdomadaire consécutive, pénalisés par la faible demande en Chine et les attentes d'un accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait atténuer les tensions au Moyen-Orient et les préoccupations en matière d'approvisionnement. [O/R]

Au Canada, le secteur des matériaux pourrait avoir un certain impact, les prix du cuivre ayant légèrement baissé en raison des inquiétudes concernant la demande du principal consommateur, la Chine, tandis que les prix de l'or se sont raffermis avant les données de l'indice des prix à la consommation. [MET/L>

Dans les nouvelles des entreprises, la société d'énergie canadienne Pieridae Energy a déclaré qu'elle a arrêté la production d'environ 6 250 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) qui s'écoule vers une installation détenue et exploitée par un tiers, en réponse à la faiblesse des prix du gaz naturel.

matières premières a 5:53 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2371,8 $ ; +0,8% [GOL/]

Brut américain : 77,92 $ ; -0,5% [O/R]

Brut Brent : 82,02$ ; -0,4% [O/R]

