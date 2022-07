Les contrats à terme du TSX reculent en raison de l'effondrement des prix des produits de base

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,5 % à 7 h 00 HE.

Le prix de l'or a glissé alors que les investisseurs se positionnaient en vue des données économiques américaines de mercredi, avec un dollar fort et des paris sur des hausses de taux d'intérêt importantes qui diminuent l'attrait du lingot, tandis que les inquiétudes concernant la demande en Chine, principal consommateur, ont exercé une pression supplémentaire sur les prix des métaux de base. [GOL/] [MET/L]

Les restrictions renouvelées du COVID-19 en Chine et les craintes d'un ralentissement économique mondial ont également pesé sur les perspectives de la demande de carburant, entraînant une baisse de 2,9 % des prix du brut américain, tandis que le brut Brent a perdu 2,7 %.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,1 % à 18 816,80 lundi, alors que la chute des prix des produits de base a touché les actions du secteur des ressources et que l'inquiétude grandissait quant à la possibilité d'une fusion majeure dans le secteur des télécommunications entre Rogers Communications Inc. et son rival Shaw Communications. [.TO]

Les marchés se préparaient à une décision sur les taux de la Banque du Canada mercredi, alors que l'on s'attend à ce qu'elle relève ses taux de trois quarts de point de pourcentage.

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 275 points, soit 0,88 % à 16 h 30 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 30,5 points, soit 0,79 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 64,25 points, soit 0,54 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Le gouvernement canadien a ordonné lundi une enquête et a exigé que les entreprises de télécommunications acceptent dans les 60 jours de développer des protocoles de communication pour mieux informer la population, après que Rogers Communications Inc ait subi une panne sans précédent.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché du TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/] (en anglais)

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens