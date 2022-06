Les contrats à terme du TSX remontent après une semaine difficile

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6 h 45 HE.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,4 % à 18 930,48 vendredi, clôturant sa pire semaine en plus de deux ans en raison d'une baisse des actions du secteur de l'énergie. [.TO]

Lundi, les actions mondiales ont également enregistré des gains modestes, les marchés américains étant fermés pour la fête nationale de l'indépendance du 19 juin. [MKTS/GLOB]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 181 points, ou 0,61 % à 6 h 46 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 30,25 points, ou 0,82 % et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 100,25 points, ou 0,89 %. [.N]

TOP STORIES

Le risque que l'inflation s'installe dans l'économie canadienne s'accroît, selon les analystes, car la flambée des prix de l'essence et d'autres articles de consommation très visibles compromet les efforts de la Banque du Canada pour contenir les attentes en matière de hausse des prix.

Quebecor Inc a convenu avec Rogers Communications Inc et Shaw Communications Inc d'acheter Freedom Mobile pour une valeur d'entreprise de 2,85 milliards de dollars canadiens (2,19 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés vendredi.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES

Quebecor Inc : La Banque Nationale du Canada passe de "performance sectorielle" à "surperformance".

COMMODITÉS À 6 h 45 HE

Contrats à terme sur l'or : 1835,8 $ ; -0,04% [GOL/]

Pétrole brut américain : 109,07 $ ; -0,45% [O/R].

Pétrole brut Brent : 112,17 $ ; -0,84% [O/R]

($1= C$1.30)