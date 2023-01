Les contrats à terme du TSX remontent avant les données sur l'inflation aux États-Unis

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3 %.

On s'attend à ce que les prix à la consommation américains en décembre se tempèrent sur une base annuelle pour atteindre une augmentation de 6,5 %, contre 7,1 % le mois précédent. Les chiffres sont essentiels pour que les investisseurs puissent spéculer sur l'ampleur du relèvement des taux par la Réserve fédérale en février.

Les prix de l'or et du pétrole brut ont progressé dans l'espoir d'une impression plus faible de l'inflation américaine attendue à 0830 ET.

Le resserrement agressif de la politique monétaire par les banques centrales à l'échelle mondiale a frappé les actions en 2022. Les actions canadiennes ont chuté de 8,6 % l'an dernier, la Banque du Canada ayant porté ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé en près de 15 ans, soit 4,25 %.

La banque centrale devrait procéder à une autre hausse de 25 points de base plus tard ce mois-ci.

Mercredi, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau de clôture en plus de cinq semaines, mené par les secteurs cycliques qui ont tendance à profiter particulièrement d'une amélioration des perspectives économiques. [.TO]

Dans les nouvelles des entreprises, les actions cotées aux États-Unis d'Organigram Holdings ont bondi de 7,2 % avant le marché, car le producteur de cannabis a prévu une hausse de ses revenus pour 2023.

De l'autre côté de la frontière, les contrats à terme sur les actions cotées aux États-Unis sont restés stables à 7 h 15 (HE). [.N]

COMMODITÉS À 7 h 15 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,888 ; +0.5% [GOL/]

Pétrole brut américain : 78,32 $ ; +1,18 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 83,66 $ ; +1,21 % [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES JEUDI

IPC mensuel et annuel pour décembre à 0830 ET

Demandes initiales hebdomadaires de prestations de chômage à 0830 ET

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations canadiennes [.CAD/] [CA/] (en anglais)

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1 = C$1.3422)